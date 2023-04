Paderborn zittert sich zum Sieg gegen Fürth

2. Bundesliga: Paderborn zittert sich zum 3:2 gegen Fürth

Der SC Paderborn hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Gegen den Tabellenzwölften SpVgg Greuther Fürth siegte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag nach einer turbulenten zweiten Hälfte etwas glücklich mit 3:2 (1:0). Der Rückstand auf den Drittplatzierten Hamburger SV beträgt sieben Zähler. Die Gäste aus Franken konnten trotz eines spannenden Endspurts die sechste Auswärtsniederlage in Folge nicht vermeiden.