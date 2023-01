2. Bundesliga: Magath «total überzeugt» von HSV-Aufstieg: Wird klappen

Für Felix Magath führt in diesem Jahr kein Weg am Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga vorbei. «Ich bin total überzeugt, dass es in dieser Saison mit der Rückkehr ins Oberhaus klappen wird», sagte der 69 Jahre alte Ex-Nationalspieler und langjährige HSV-Profi der «Bild»-Zeitung (Montag). Nach vier gescheiterten Anläufen seit dem erstmaligen HSV-Abstieg im Jahr 2018 hält der einstige Mittelfeldakteur seinen Ex-Club für reif, den Sprung in die erste Liga zu schaffen.