FCN-Kapitän Schindler fällt mit Knieverletzung lange aus

Der 1. FC Nürnberg muss die Endphase des Abstiegskampfes in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Christopher Schindler bestreiten. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler verletzte sich am Sonntag beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern schwer am Knie. Schindler hat sich das hintere Kreuzband gerissen und erlitt zudem eine Teilruptur des Außenbandes, wie der «Club» nach genauen Untersuchungen im Krankenhaus mitteilte.