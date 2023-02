KSC befreit sich: Sandhausen beim 0:3 chancenlos

2. Bundesliga: KSC auch gegen Düsseldorf mit Dauerläufer Breithaupt

Auch nach dem aufreibenden und im Elfmeterschießen verlorenen DFB-Pokalspiel am Mittwoch beim Zweitliga-Konkurrenten SV Sandhausen braucht der junge Tim Breithaupt beim Karlsruher SC offenbar keine Pause. «Wenn Tim Breithaupt eines kann, dann ist es laufen. Daher gehe ich Stand heute davon aus, dass ich mir um ihn am wenigsten Sorgen machen muss», sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Freitag über die größte Fußball-Nachwuchshoffnung in seinem Kader. Daher wird der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler am Ende der englischen Woche wohl auch im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der Startelf stehen.