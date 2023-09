Kiel verpasst Sprung an Spitze - Tabakovic befreit Hertha

Zum Abschluss des 6. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga gehen die Gästeteams leer aus. In allen drei Sonntagsspielen setzen sich die Hausherren durch. Erneut gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Holstein Kiel hat den möglichen Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga deutlich verpasst.

Beim 1:5 (0:3) beim FC St. Pauli blieb das Team von Trainer Marcel Rapp den Nachweis einer Spitzenmannschaft schuldig. Nach sehenswerten Toren von Connor Metcalfe (4.), Eric Smith (7.) und Oladapo Afolayan (30.) lag der bisherige Tabellenzweite schon zur Pause vorentscheidend mit 0:3 hinten und rutschte auf Rang drei ab. Nur nach dem Anschlusstreffer durch Lewis Holtby (50.) kam kurz Hoffnung auf, ehe Lars Ritzka (70.) und Marcel Hartel (90.+4) alle Zweifel am verdienten Erfolg der «Kiez-Kicker» beseitigten.

Fortuna an Tabellenspitze

Neuer Tabellenführer ist Fortuna Düsseldorf dank eines 3:1 (2:1)-Erfolgs am Samstag bei Hansa Rostock. Die Fortuna löste damit den Hamburger SV ab, der ebenfalls am Samstag beim 1:2 (0:1) in Elversberg erstmals in dieser Saison unterlag.

Der Sprung aus dem Tabellenkeller gelang Hertha BSC. Mit dem 3:0 (2:0) über Eintracht Braunschweig glückte dem Bundesliga-Absteiger die erhoffte sportliche Antwort auf die spektakuläre 4:6-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Magdeburg. Mit drei Treffern avancierte Haris Tabakovic (38./45.+2/71.) zum Matchwinner und verhalf seinem Team auf den 15. Tabellenplatz.

Hannover gewinnt Niedersachsenduell

Im dritten Sonntagsspiel setzte sich Hannover 96 mit 7:0 (2:0) gegen das weiter sieglose Schlusslicht aus Osnabrück durch. Håvard Nielsen (21./45.+1) ebnete mit einem Doppelpack den Weg zum verdienten Sieg des neuen Tabellenvierten. Louis Schaub (58.), Cedric Teuchert (63./70. Foulelfmeter), Derrick Köhn (77.) und Andreas Voglsammer (80.) trafen nach der Pause.