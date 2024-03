HSV wieder auf Kurs: 3:0 gegen Wehen Wiesbaden

Wehen Wiesbaden erkämpft Punkt gegen HSV

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer leidenschaftlichen Vorstellung einen Punkt gegen den Hamburger SV erkämpft. Das 1:1 (0:0) war für die Hessen am Samstag jedoch glücklich, denn Laszlo Benes hämmerte in der 98. Minute einen Foulelfmeter an die Latte und vergab damit den möglichen Sieg für die Hamburger.