HSV verlängert mit Boldt und befördert Finanzdirektor

2. Bundesliga: Darlehen gibt Kühne Chance auf Erwerb neuer HSV-Anteile

Das Darlehen für den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zur Stadionsanierung kann Investor Klaus-Michael Kühne zu weiteren Anteilen an der Fußball-AG verhelfen. Wie das «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag) berichtete, könnte der 85 Jahre alte Milliardär seinen Kredit in Anteile umwandeln. Voraussetzung ist eine Änderung der Rechtsform des HSV von einer Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Dafür müssten die Mitglieder des Vereins bei einer Versammlung mit einer Dreiviertelmehrheit stimmen. Die Vor- und Nachteile einer KGaA sollen bei der Mitgliederversammlung am 21. Januar vorgestellt werden. Eine Abstimmung darüber wird im Frühjahr erwartet.