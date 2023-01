Tabellenführer gewinnt Abstand: 1. FC Köln patzt in FIFA 23 Virtual Bundesliga CC

Die Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 ist zurück aus der Winterpause: Gleich am ersten Doppelspieltag nach dem Jahreswechsel hat der 1. FC Köln wichtige Punkte liegen lassen. Dadurch zog der F.C. Hansa Rostock an der Spitze der Nord-West-Division weiter davon.