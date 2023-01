HSV-Präsident Jansen nennt Rücktritts-Bedingung

2. Bundesliga: HSV-Chef Jansen will über Kühne-Angebot reden

Nach dem Rücktritt des Finanzvorstands Thomas Wüstefeld will der Fußball-Zweitligist Hamburger SV möglicherweise doch auf das 120-Millionen-Euro-Angebot von Milliardär und Investor Klaus-Michael Kühne eingehen. Das deutete Aufsichtsrats-Chef Marcell Jansen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Hamburg an. «Unser Wunsch ist es, mit allen Gesellschaftern zu sprechen», sagte der frühere Nationalspieler. Er kündigte weitere Gespräche an und meinte: «Wir wären ja bescheuert, wenn wir da nicht weiter am Ball und mit Herrn Kühne in Kontakt bleiben würden.»