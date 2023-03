2. Bundesliga: Robin Himmelmann Gast in Holstein Kiels Trainingslager

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Robin Himmelmann als Gast in sein spanisches Winter-Trainingslager mitgenommen. Der 33 Jahre alte frühere Torhüter des Liga-Rivalen FC St. Pauli werde die Woche über in Oliva Nova das Team um Torwarttrainer Patrik Borger auffüllen, teilten die Kieler am Montag mit. Seit dem vergangenen Sommer ist der erfahrene Schlussmann, den KSV-Sportchef Uwe Stöver noch aus der gemeinsamen Zeit in Hamburg kennt, vereinslos.