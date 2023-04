Hansa Rostock trennt sich von Sportvorstand Pieckenhagen

2. Bundesliga: Trainer nach Hansa-Trainingslager: «Zufrieden mit allen»

Hansa Rostocks Trainer Patrick Glöckner hat ein positives Fazit des anderthalbwöchigen Trainingslagers des Fußball-Zweitligisten in Belek gezogen. «Ich denke, dass wir hier hervorragend gearbeitet haben», sagte der 46-Jährige kurz vor der Rückreise am Sonntag aus der Türkei unter anderem der «Ostsee-Zeitung» und der «Bild». «Wir haben in allen Trainingseinheiten und auch in den Testspielen - mit Ausnahme des Ergebnisses gegen Sofia - sehr gut performt. Ich bin absolut zufrieden, wie die Jungs es umgesetzt haben.»