Fin Bartels beendet seine Karriere

2. Liga: Trotz großer Moral: Holstein Kiel verliert gegen Bielefeld

Holstein Kiels schwarze Serie gegen Arminia Bielefeld geht weiter. Trotz zum Teil drückender Überlegenheit verlor die KSV am Samstag mit 2:4 (0:2) auch das fünfte Duell in Serie mit den Ostwestfalen in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 19 460 Zuschauern erzielten Robin Hack (1. Minute), der Ex-Kieler Janni Serra (36.), Masaya Okugawa (48.) und Bryan Lasme (85.) die Tore für den Bundesliga-Absteiger, der sich mit dem zweiten Saisonsieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte. Alexander Mühling (59.) und Fin Bartels (68.) trafen für die Kieler, die weiter auf ihren ersten Dreier in Bielefeld warten und wie zuvor gegen den HSV (2:3) unnötig verloren.