FC St. Pauli verhindert Kieler Tabellenführung mit 5:1-Sieg

FC St. Pauli überzeugt im Test: 7:1 gegen Austria Lustenau

Der FC St. Pauli hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Hamburger kamen am Sonntag in Sankt Martin in Südtirol zu einem souveränen 7:1 (5:1) gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau.