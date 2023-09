Schalke verpflichtet Tempelmann: Vertrag bis 2026

Der Wechsel von Lino Tempelmann vom SC Freiburg zum FC Schalke ist perfekt. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der in den vergangenen beiden Jahren an den 1. FC Nürnberg verliehene Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Laut Medienberichten soll die Transfersumme bei 400 000 Euro liegen. Der 24 Jahre alte ehemalige U20-Nationalspieler lief für den SC Freiburg elfmal in der Bundesliga auf und absolvierte für die Nürnberger 62 Spiele.