Fall Vuskovic vertagt: DFB-Gericht bestellt Gutachter

2. Liga: Nach Unfall: Dompé und Mikelbrencis wieder im HSV-Training

Die Fußballprofis Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis haben wieder am Mannschaftstraining des Zweitligisten Hamburger SV teilgenommen. Der 27-jährige Dompé und der 18 Jahre alte Mikelbrencis waren am Montag in einen Autounfall in Hamburg verwickelt.