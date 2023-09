Braunschweig und Nürnberg trennen sich 2:2

Gala des 17-jährigen Uzun bei Nürnbergs 9:1-Pokalerfolg

Das 17 Jahre alte Top-Talent Can Uzun hat den 1. FC Nürnberg in die 2. Runde des DFB-Pokals geschossen. Der türkische Offensivspieler erzielte beim souveränen 9:1 (6:0) des Fußball-Zweitligisten am Samstag in der Erstrundenpartie beim Bremen-Ligisten FC Oberneuland drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Fiel vor. Uzun war bereits am vergangenen Wochenende beim 2:2 in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 doppelt für die Franken erfolgreich.