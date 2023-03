96-Fans randalieren nach Derby-Niederlage am eigenen Stadion

2. Bundesliga: 1:1 im Derby: Braunschweig stoppt Hannovers Siegesserie

Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat im Niedersachsen-Derby der 2. Fußball-Bundesliga die Siegesserie von Hannover 96 beendet. Die beiden Erzrivalen trennten sich am Samstag vor 42.000 Zuschauern 1:1 (0:0). Anthony Ujah brachte den bisherigen Tabellenletzten in der 69. Minute sogar verdient in Führung, spornte die bis dato zögerlichen und nervösen 96er dadurch aber noch einmal an. Havard Nielsen gelang in der 77. Minute der Ausgleich für den zuvor vier Mal siegreichen Favoriten. Der ehemalige Braunschweiger hatte zuvor schon zwei Mal die Latte getroffen (45.+4/71.).