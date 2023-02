2:1 über Bielefeld: HSV bereit für Topspiel gegen Darmstadt

Hamburger SV: Walter fordert: Keine Schläfrigkeit gegen Nürnberg

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will seinen Ausrutscher im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (1:2) schnell ausbügeln. Die Mannschaft tritt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim 1. FC Nürnberg an und soll diesmal mit Anpfiff hellwach sein. «Wir waren etwas schläfrig in der Anfangsphase», sagte Trainer Tim Walter am Donnerstag in der Rückschau auf die Darmstadt-Niederlage. Für die Partie in Nürnberg sei seine Mannschaft jedoch «sehr gut gerüstet».