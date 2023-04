20 Jahre nach Unfalltod: Schaub widmet Tor seinem Vater

Fußball: Zwei Wochen vor Rückrundenstart: 96 in guter Form

Auch der viele Regen in der Türkei hat Hannovers Trainer Stefan Leitl die gute Stimmung nicht verderben können. Ganz im Gegenteil: Der 96-Coach sieht sein Team zwei Wochen vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern voll auf Kurs. «Ich bin sehr zufrieden», sagte Leitl zum Ende des Trainingslagers in Belek. Am Sonntag kehrten die Niedersachsen in die Heimat zurück. Nach zwei freien Tagen beginnt am Mittwoch die heiße Phase der Vorbereitung.