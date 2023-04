2:0 gegen Fürth: Rostock siegt im Abstiegskampf

2. Bundesliga: Fürths neuer Trainer Zorniger sieht bei Niederlage zu

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor den Augen des neuen Trainers Alexander Zorniger die nächste Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Im ersten Spiel nach der Trennung des bisherigen Coaches Marc Schneider verloren die Franken beim 1. FC Heidenheim am Sonntag mit 1:3 (0:2) und sind jetzt Tabellenletzter. Zorniger, dessen Verpflichtung gleich nach dem Abpfiff verkündet wurde, soll das Team aus der Abstiegszone führen. Er beginnt am Montag mit der Arbeit, sein Vertrag läuft bis Sommer 2024.