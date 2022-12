Transfer: Bayer Leverkusen verpflichtet Hudson-Odoi auf Leihbasis

Mit einem weiteren Flügelspieler der Extraklasse will Bayer Leverkusen die Verletzungssorgen kompensieren und nach einem misslungenen Saisonstart wieder in der Fußball-Bundesliga angreifen. Der englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea wird die Rheinländer bis zum Saisonende auf Leihbasis verstärken und soll an diesem Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team trainieren. Dies gab Bayer am Dienstag nach dem bestandenen Medizincheck des 21-Jährigen bekannt.