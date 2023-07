Seoane bestätigt: Honorat vor Wechsel nach Gladbach

Reus nicht in BVB-Startelf: Gladbach ohne Keeper Omlin

In der Startelf von Borussia Dortmund ist weiter kein Platz für Kapitän Marco Reus. Zum bereits sechsten Mal in Serie muss sich der 33 Jahre alte Routinier in der Partie des Fußball-Bundesligisten am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Bis auf den an der Schulter operierten Jungstar Jamie Bynoe-Gittens steht der gesamte Kader zur Verfügung. Terzic setzt auf dieselbe Startelf, die am vergangenen Spieltag mit 6:0 gegen Wolfsburg gewann.