Isco nach Union-Abfuhr gelassen: «Sowas kommt vor»

Vertrag: Unions Fischer über Verlängerung: «Kann's mir vorstellen»

Trainer Urs Fischer hat sich in gewohntem Understatement zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geäußert. «Ich kann's mir auch vorstellen», sagte der 56-Jährige am Donnerstag in Berlin in Anspielung auf eine entsprechende Aussage von Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. «Was ich sagen kann: Wir befinden uns in Gesprächen. Schauen wir mal», sagte Fischer mit einem Lächeln.