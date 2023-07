Berichte: Inter Mailand plant Angebot für Bayerns Sommer

Kahn: Neuer in Winterpause ersetzen «ungeheuer schwierig»

Oliver Kahn hat keine Zweifel an Manuel Neuers Motivation bei einer Rückkehr nach dessen Unterschenkelfraktur. «Wir kennen Manuel: Er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München und ehemalige Nationaltorwart in einem Interview der «Bild» (Freitag). Und ein Neuer in Topform sei nach wie vor «absolute Weltklasse», betonte Kahn.