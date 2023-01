Bayer Leverkusen hat das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielstart erfolgreich bestritten. Die Rheinländer gewannen den Test gegen den dänischen Erstligisten FC Kopenhagen mit 1:0 (0:0).

Den Siegtreffer vor knapp 8000 Zuschauern in der BayArena erzielte Amine Adli in der 69. Minute nach Vorarbeit von Florian Wirtz. Damit haben die Rheinländer eine Woche vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr) auch ihr viertes Testspiel gewonnen. Der am Samstag verpflichtete belgische Nachwuchsspieler Noah Mbamba kam noch nicht zum Einsatz und verfolgte die Partie von der Tribüne.