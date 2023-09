Der 4. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit der Partie FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Die weiteren Spiele im Überblick:

Noch ist der Einsatz von Dortmunds Niclas Füllkrug am Samstag ungewiss. © Bernd Thissen/dpa

RB Leipzig - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Während die Leipziger zuletzt mit einem 3:0 bei Union Berlin überzeugten, warten die Augsburger nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg.

Statistik: RB hat gegen den FCA in 14 Erstliga-Duellen nur einmal verloren. Und die Fuggerstädter holten in Leipzig in sieben Ligaspielen nur einen Punkt - 2019 beim 0:0.

Personal: Nach den Verletzungen von Haidara (Muskelriss) und Neuzugang Bitshiabu (Innenbandriss) sowie den von den Länderspielen zurückgekehrten Olmo und Orban (beide Knie) ist Cheftrainer Rose zum Umstellen gezwungen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Klostermann.

Besonderes: Der FCA stellt mit sieben Toren in drei Spielen die beste Offensive der unteren Tabellenhälfte. Nur die Top-5 hat bislang mehr Tore auf dem Konto.

SC Freiburg - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Freiburg will nach dem 0:5 in Stuttgart Wiedergutmachung. Dortmund steht nach dem 2:2 gegen Heidenheim und bisher nur einem Saisonsieg schon stark unter Druck.

Statistik: Die Borussia gewann zuletzt dreimal in Serie gegen den Sport-Club. Der kassierte gegen die Westfalen in seiner Bundesliga-Geschichte mit 46 Toren zu Hause so viele gegen keinen anderen Club.

Personal: SC-Torwart Atubolu ist nach seiner verletzungsbedingten Absage für die U21-Nationalmannschaft wieder fit, Günter fehlt weiter. Beim BVB ist der Einsatz von Nationalstürmer Füllkrug noch ungewiss.

Besonderes: Freiburgs Streich verlor als Trainer 16 von 21 Bundesliga-Spielen gegen den BVB und damit so viele wie gegen keinen anderen Verein.

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Beide Clubs kassierten nach erfolgreichem Saisonstart zuletzt einen Dämpfer. Dieses Spiel hat richtungsweisenden Charakter.

Statistik: Union hat seit dem Bundesliga-Aufstieg schon viel erreicht - aber noch nie in Wolfsburg gewonnen.

Personal: Volland fehlt den Berlinern nach seiner Roten Karte aus dem Vorspiel. Tousart könnte für den Hauptstadt-Club sein Debüt geben. Wolfsburgs Offensivkräfte Wind und Wimmer sind angeschlagen, werden aber wohl rechtzeitig fit.

Besonderes: Knoche, Jaeckel, Roussillon - gleich drei ehemalige Wolfsburger spielen mittlerweile für Union.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Die Mainzer warten noch auf den ersten Saisonsieg. Stuttgart ist mit sechs Punkten aus drei Spielen gut gestartet.

Statistik: Die Bilanz spricht für die Schwaben, die von den bisher 30 Bundesliga-Duellen 13 gewannen. Neunmal gingen die Mainzer als Sieger vom Platz.

Personal: Bei Mainz fehlen Burkardt, Leitsch, Widmer und Weiper. Stuttgart muss auf den Südkoreaner Jeong verzichten, der bei den Asienspielen im Einsatz ist.

Besonderes: Seit fünf Jahren warten die Mainzer auf einen Heimsieg gegen den VfB. Der vorerst letzte gelang im August 2018.

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Nach dem ersten Punktgewinn in Frankfurt möchten die Kölner zu Hause mit dem ersten Saisonsieg nachlegen, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Hoffenheim reist nach zuletzt zwei Erfolgen selbstbewusst in die Domstadt.

Statistik: 24 Mal trafen die beiden Clubs bisher in der Bundesliga aufeinander. Neun Partien gewannen die Kölner, 13 Mal siegten die Hoffenheimer.

Personal: Kölns Trainer Baumgart muss auf Martel und Olesen verzichten, Hoffenheims Trainer Materazzo kann auf seinen stärksten Kader zurückgreifen.

Besonderes: Hoffenheim ist in Köln seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, drei Remis). Köln gewann das letzte Duell mit Hoffenheim in der Rückrunde 2022/23 auswärts mit 3:1 - es war für den FC der erste Bundesliga-Sieg seit acht Jahren.

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Situation: Bochum wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Saisonsieg, dürfte aber gewarnt sein. Die Frankfurter sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

Statistik: In den 64 Bundesliga-Duellen gewann der VfL in 25 Partien, Frankfurt war 29 Mal erfolgreich.

Personal: Bochum muss neben den Rekonvaleszenten Esser, Tolba und Mousset auf Mittelfeldspieler Osei-Tutu verzichten. Der Eintracht fehlen wahrscheinlich die angeschlagenen Profis Jakic und Alario.

Besonderes: Eintracht-Coach Dino Toppmöller war Spieler in Bochum. 2001/02 spielte er in der 2. Bundesliga zwölfmal (ein Tor) für den VfL und stieg mit Bochum auf.

1. FC Heidenheim - Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Situation: Heidenheim hofft auf den ersten Saisonsieg, auch um nicht frühzeitig im Abstiegskampf zu stecken. Bremen strebt nach dem 4:0 gegen Mainz den ersten Auswärtssieg an.

Statistik: In der Relegation 2020 verpasste der FCH gegen Werder den Bundesliga-Aufstieg. In der Saison 2021/2022 trafen die beiden Vereine in der 2. Bundesliga aufeinander und gewannen jeweils ihre Heimspiele.

Personal: Heidenheim spielt in Bestbesetzung, auch Busch ist wieder fit. Bei Werder steht Borré vor dem Debüt, Keita gehört eventuell erstmals zum Kader.

Besonderes: FCH-Trainer Frank Schmidt löst am Sonntag Volker Finke mit dann mehr als 16 Jahren ohne Unterbrechung beim selben Profiverein als Rekordhalter ab.

SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr)

Situation: Der Aufsteiger aus Darmstadt steht mit null Punkten ganz unten, die Borussia ist als Tabellen-16. mit nur einem Zähler kaum besser gestartet.

Statistik: Erst achtmal standen sich beide Teams in der Bundesliga gegenüber. Gladbach gewann vier Spiele, Darmstadt nur eins.

Personal: Darmstadt plant ohne Zimmermann, Hornby, Torsiello und Manu. Nach Keeper Omlin, der am Montag operiert wurde, droht bei den Gästen auch Olschowsky auszufallen, der unter der Woche krank fehlte. Netz kehrt nach muskulären Problemen zurück.

Besonderes: Während der einzige Darmstädter Bundesliga-Sieg gegen die Borussia fast 45 Jahre zurückliegt, konnten die Hessen die beiden bisherigen Duelle im DFB-Pokal 2013 und 2022 vor heimischer Kulisse jeweils für sich entscheiden.