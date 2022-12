Die Baustellen der Deutschen Fußball Liga

DFL-Chefin : Hopfen zu Medienrechte-Teilverkauf: «Vereine mitnehmen»

Die Deutsche Fußball Liga will vor dem möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Investoren Regionalkonferenzen für die Vereine organisieren. Geschäftsführerin Donata Hopfen will «die Clubs früh mitnehmen», wie sie am Dienstag beim Kongress Spobis in Düsseldorf sagte. Es gehe bei dem angestoßenen Prozess um «Szenarien, die die Chance haben, von den 36 Vereine angenommen zu werden».