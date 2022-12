Reis ordnet Stab neu: Büskens nicht mehr beim Profiteam

Fussball: Reis ordnet Trainerstab neu: Büskens nicht beim Profiteam

Chefcoach Thomas Reis hat beim FC Schalke 04 zum Start der Vorbereitung für den nächsten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga die Aufgabenverteilung im Trainerteam neu geordnet. Wie der Verein am Donnerstag mitteile, soll Mike Büskens, der den Revierclub in der Vorsaison als Trainer zurück in die Bundesliga führte und in dieser Spielzeit weiterhin dem Trainerstab angehörte, künftig die Partien der Lizenzmannschaft nicht mehr von der Seitenlinie aus begleiten. Demnach soll Büskens nunmehr als «Verbindungstrainer» fungieren und vermehrt bei der Betreuung von Nachwuchsspielern zum Einsatz kommen.