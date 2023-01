Bericht: Nkunku-Wechsel zu Chelsea schon seit Sommer fix

Wechsel: RB holt Werner zurück: Transfer soll besiegelt werden

Dass RB Leipzig an einer Rückholaktion für Timo Werner arbeitet, war bekannt. Doch dass es nun ganz schnell gehen kann, hatte man so nicht erwartet. «Bild»-Informationen zufolge könnte Werner bereits am Samstag gegen den 1. FC Köln im Kader des DFB-Pokalsiegers stehen.