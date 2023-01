Bundesliga: Wehrle: Bei Abstieg drohen «über 40 Millionen Umsatzverlust»

Vorstandschef Alexander Wehrle hat vor den Folgen eines dritten Absturzes des VfB Stuttgart binnen sieben Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga gewarnt. «Ein möglicher Abstieg im Jahr 2023 ist nicht vergleichbar mit 2019 oder 2016», sagte der 47-Jährige am Montag: «Da liegen zweieinhalb Jahre Corona dazwischen mit einem Corona-Umsatzverlust von 90 Millionen Euro, ein Stadioninvest in Höhe von 130 Millionen Euro, und ein möglicher Abstieg würde über 40 Millionen Umsatzverlust für den VfB Stuttgart bedeuten. Die Situation ist ernst.»