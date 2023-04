Transferstreit mit Köln: Auch Ljubljana geht in Berufung

FIFA-Urteil: Transferbann: Ljubljana-Vize räumt Köln wenig Chancen ein

In der Berufung gegen das FIFA-Urteil wegen der Transfersperre räumt Vizepräsident Christian Dollinger von Olimpija Ljubljana dem 1. FC Köln keine großen Chancen ein. «Ich gehe davon aus, dass die FIFA das Urteil so gut begründet hat, dass es auch in der nächsten Instanz standhält und die Berufung des 1. FC Köln vor dem Cas keinen Erfolg haben wird», sagte der Funktionär dem «Kölner Stadt-Anzeiger.»