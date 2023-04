Medien: Bayern-Leihgabe Nübel verlässt Monaco

Bundesliga: Stille zwischen Nübel und Tapalovic: Vorstand will sprechen

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nach der Kritik von Alexander Nübel an der Kommunikation mit Münchens Torwarttrainer Toni Tapalovic interne Gespräche angekündigt. «Ja, das hätte so sein sollen», antwortete Salihamidzic am Sonntag beim TV-Sender Bild auf die Frage, ob sich Tapalovic bei dem zum französischen Erstligisten AS Monaco verliehenen Torhüter Nübel hätte melden sollen: «Darüber werden wir intern sprechen».