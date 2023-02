FC Bayern unterstützt Erdbebenopfer mit 100.000 Euro

Hilfsorganisation: Humedica schickt Helfer in türkisch-syrisches Erdbebengebiet

Die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren im Allgäu will ein Einsatzteam in das Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze schicken. Die Einsatzkräfte sollen so bald wie möglich im Katastrophengebiet helfen. «Ziel des Teams ist es, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen. Die Lage vor Ort ist unübersichtlich. Ein Wintersturm behindert die Rettungsarbeiten», teilte Vorsitzender Johannes Peter am Montag mit.