RB-Geschäftsführer Eberl: Wollen mit Rose verlängern

Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig beim FC Schalke 04

Zehnmal spielte RB bislang gegen den FC Schalke 04 in der Bundesliga, bei zwei Niederlagen und zwei Unentschieden gab es sechs Leipziger Siege. In Gelsenkirchen gewann RB bislang dreimal.Das Duell der beiden Clubs ist immer für Tore gut. Bislang gab es 27 Treffer in zehn Spielen. Die Torbilanz lautet 20:7 für die Sachsen.Erfolgreichster Torschütze der Leipziger gegen Schalke ist Timo Werner. Der Rückkehrer markierte bislang fünf Treffer gegen Königsblau. Vom aktuellen Kader trafen Willi Orban, Marcel Halstenberg und Emil Forsberg jeweils doppelt.RB-Trainer Marcc Rose hat nach seiner Amtsübernahme im September vergangenen Jahres in fünf Auswärtsspielen erst einmal verloren (0:3 bei Borussia Mönchengladbach). Insgesamt kann der Coach nach dem 1:1 am vergangenen Freitag gegen den FC Bayern München auf einen Punkteschnitt von 2,18 pro Partie verweisen.Mit Tom Krauß spielt beim FC Schalke eine RB-Leihgabe. Die Leihe läuft zum Saisonende aus. Hält Schalke die Klasse, greift ...