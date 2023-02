Eintracht-Neuzugang Max: Bundesliga «eine Riesenchance»

WM-Kader: Eintracht-Manager Krösche: Götzes Nominierung folgerichtig

Eintracht Frankfurt hält die Nominierung von Mittelfeldspieler Mario Götze für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für verdient. «Wir freuen uns für Mario Götze», sagte Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstag nach der Bekanntgabe des WM-Aufgebots durch Bundestrainer Hansi Flick. «Seine Nominierung ist nach den Leistungen in den vergangenen Monaten folgerichtig und wir sind uns sicher, dass er der Nationalmannschaft guttun wird.»