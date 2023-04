Salihamidzic: Hatten bei Haaland nicht das nötige Kleingeld

Champions League: Bayern fliegt selbstbewusst nach Manchester

Der FC Bayern rechnet sich im Königsklassen-Kracher bei Manchester City gute Siegchancen aus. «Wir wissen, was wir können und haben Selbstvertrauen. Jeder ist top motiviert», sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic unmittelbar vor dem Abflug nach England am Münchner Flughafen. «Mutig sein», lautete der Appell des 46-Jährigen an seine Mannschaft.