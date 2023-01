«Kicker»: Heilungsverlauf bei Mané wie gewünscht

Bundesliga: Ungeklärte Torwart-Frage: FC Bayern startet wieder

Der FC Bayern München legt wieder los. Für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann stehen am Dienstag die ersten medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Einen Tag später trainieren Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. erstmals wieder auf dem Rasen an der Säbener Straße. Am 6. Januar bezieht der deutsche Fußball-Rekordmeister sein sechstägiges Trainingslager in Doha im WM-Land Katar. Am 20. Januar geht für den Tabellenführer bei RB Leipzig die Bundesliga-Saison weiter.