Schiedsrichter Brych: Videobeweis ist «alternativlos»

Brych verurteilt Anfeindungen gegen Kollegen Stegemann

Spitzenschiedsrichter Felix Brych hat die Anfeindungen gegen Sascha Stegemann nach dem viel diskutierten Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund in Bochum verurteilt. «Das ist der Punkt, wo die Grenze überschritten wird», sagte der 47-Jährige am Sonntagabend in der br-Sendung «Blickpunkt Sport». Er könne die Situation nachfühlen, «nach der WM 2018 ging es mir auch so, da hatte ich auch das Problem mit Anfeindungen».