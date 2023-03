Clubs der 1. und 2. Bundesliga reichen Lizenzunterlagen ein

Union-Präsident: Zingler skeptisch bei weiteren Energie-Einsparungen

Union Berlins Präsident Dirk Zingler hält ein von der Deutschen Fußball Liga (DFL) empfohlenes individuelles Energie-Einsparziel in Höhe von 15 bis 20 Prozent für seinen Verein nicht für realistisch. «Also, wenn wir heute in der Lage wären, 20 Prozent Energie einzusparen, dann würde ich hier drei Leute entlassen. Das ist alles Wahnsinn. Als ob wir bisher rumgeaast haben mit Energie», sagte der 58-Jährige in einer Medienrunde.