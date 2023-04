Wirtz und die Super-Reaktion: «Säule» bei Bayer

Ob Trainer, Mitspieler oder Sportchef: Florian Wirtz begeistert bei Bayer Leverkusen alle. Ein Rückschlag unter der Woche sorgt beim Spiel auf Schalke nicht für einen Knick - im Gegenteil.

Eine bessere Reaktion auf seine enttäuschende Länderspielreise hätte Florian Wirtz nicht zeigen können. Vier Tage nach seiner viel diskutierten frühen Auswechslung gegen Belgien glänzte der Turbo-Spielmacher beim 3:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den FC Schalke 04 als wäre nichts gewesen.

«Das ist immer das Beste: Direkt danach ein Tor machen», sagte der hochzufriedene Bayer-Sportchef Simon Rolfes. «Solche Situationen gibt es mal im Fußball. Das ist für Flo kein Problem und das hat er heute wieder gezeigt.»

Wirtz war quasi an jedem Leverkusener Angriff beteiligt. Nach der ein oder anderen missglückten Aktion in der Anfangsphase steigerte sich der 19-Jährige enorm, verteilte die Bälle und glänzte beim zwischenzeitlichen 2:0 selbst als Torschütze. Für den lange verletzten Wirtz war es nach seinem Kreuzbandriss der erste Treffer in dieser Bundesliga-Saison - und das ausgerechnet, als sich nach der Auswechslung durch Bundestrainer Hansi Flick nicht wenige Experten fragten, ob das Erlebnis Wirtz zurückwerfen werde.

Verbal hielt sich das Ausnahmetalent nach seinem Gala-Auftritt gewohnt zurück. Wirtz sprach über die Mannschaft statt über sich. «Wir haben die Aufgabe sehr gut gelöst, wir haben von vorne bis hinten alle sehr gut gearbeitet», sagte Wirtz bei Sky.

Lob von Bayer-Trainer Alonso

Tatsächlich überzeugte Bayer 04 zwei Wochen nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München erneut mit Stabilität und Offensivpower. Nach nun vier Siegen in Serie sind die Rheinländer wieder mittendrin im Rennen um die internationalen Plätze. Mit einem Erfolg gegen Frankfurt am Osterwochenende kann die Werkself an der Eintracht vorbeiziehen und auf Rang sechs vorrücken. Wirtz soll dann wieder eine Schlüsselrolle einnehmen.

«Es wird wichtig sein für unsere Mannschaft, einen Flo zu haben, der Hunger auf Tore hat», sagte Trainer Xabi Alonso. Auch Wirtz' Mitspieler gerieten auf Schalke ins Schwärmen. «Jeder kann sehen, was er kann. Ich muss gar nicht viel sagen», sagte Jeremie Frimpong, der ebenfalls stark spielte und traf. «Seine individuelle Qualität ist einfach fantastisch. Er bringt dem Team sehr viel, wir haben großes Glück, dass wir ihn haben.»

Wirtz hat alles, was ein guter Spielgestalter braucht. Immer wieder zieht er selbst zum Tor, sucht den Abschluss. Mit einem beeindruckenden Verständnis für die Situation und großer Genauigkeit setzt er zudem seine Mitspieler ein. «Er hat gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Spiels ist. Er weiß genau, wo seine Mitspieler laufen und wie sie agieren», sagte Rolfes. In den kommenden Jahren soll Wirtz das auch als Schlüsselspieler bei der Nationalmannschaft immer öfter zeigen.