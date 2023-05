Werder auch gegen Bayern München ohne Füllkrug

Werder gewinnt ersten Test 2:0 - Comeback von Mbom

Werder Bremen hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr gewonnen. Der norddeutsche Fußball-Bundesligist siegte am Mittwoch beim spanischen Drittligisten Real Murcia mit 2:0 (2:0). Die Treffer für die Grün-Weißen erzielten Niklas Schmidt (11. Minute) und Tom Berger (26.). Manuel Mbom feierte in Spanien sein Comeback nach langer Verletzungspause. Der 22-Jährige, der wegen eines Risses der Achillessehne sein letztes Pflichtspiel Mitte April des vergangenen Jahres gemacht hatte, kam rund 20 Minuten vor dem Ende in die Partie.