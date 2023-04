Weigl nach Verletzung vor Kader-Rückkehr

Pause: Weigl nach Verletzung vor Rückkehr in den Kader der Borussia

Julian Weigl befindet sich nach mehrwöchiger Verletzungspause vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Vor dem nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) berichtete Borussia-Coach Daniel Farke, dass der Mittelfeldspieler wieder am Mannschaftstraining teilnimmt und Fortschritte macht. «Für 90 Minuten kommt Weigl noch nicht infrage. Es kann aber sein, dass er es in den Kader schafft», sagte Farke am Freitag. Der 27 Jahre alte Weigl hatte sich am 18. Februar im Heimspiel gegen den FC Bayern München (3:2) eine Teilruptur des Syndesmosebandes zugezogen und war seitdem ausgefallen.