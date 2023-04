Wadenprobleme: Gladbach bangt vor Derby in Köln um Koné

Bundesliga: Gladbachs Stammkeeper Omlin steht vor Comeback gegen Bremen

Borussia Mönchengladbachs Stammtorwart Jonas Omlin steht vor der Rückkehr in die Startelf des Fußball-Bundesligisten. «Wenn er die Einheit heute gut verkraftet und morgen das Abschlusstraining absolvieren kann, dann wird er auch beginnen am Freitagabend», sagte Trainer Daniel Farke am Mittwoch und damit zwei Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen über den zuletzt verletzten Schweizer.