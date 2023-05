Vorzeitiges Saison-Aus für Bayer-Torjäger Schick

BVB in Leverkusen: Haller für Moukoko, Reus auf der Bank

Stürmer Sébastien Haller steht nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung erstmals in der Startformation von Borussia Dortmund. In der abschließenden Partie des ersten Rückrunden-Spieltags bei Bayer Leverkusen steht der Ivorer von Beginn an auf dem Platz, dafür muss Nationalspieler Youssoufa Moukoko nach zwei schwachen und torlosen Auftritten im Jahr 2023 zunächst auf die Bank. Haller hatte zuletzt am 3. Juni 2022 im Quali-Spiel zum Afrika-Cup der Elfenbeinküste gegen Sambia (3:1) in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden.