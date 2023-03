Vorstände Saier und Leki verlängern beim SC Freiburg

SC Freiburg: Streich: Kontinuität und sportlicher Erfolg gehören zusammen

Für Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist der Höhenflug seiner Mannschaft eng verknüpft mit den seit vielen Jahren handelnden Personen. «Kontinuität in einem Verein gibt es nur dann, wenn eine Mannschaft Ergebnisse erreicht, die über den Erwartungen liegen», sagte er einen Tag vor dem Europa-League-Spiel der Freiburger beim FC Nantes am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). «Es ist ja nicht so, dass gesagt wird: Hey, der Trainer soll viele Jahre bleiben, damit es Kontinuität in einem Verein gibt.»