Virkus bestätigt Gladbach-Abgang von Thuram und Bensebaini

Bundesliga: Virkus bestätigt Abgang von Thuram und Bensebaini

Marcus Thuram und Ramy Bensebaini werden Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei verlassen. Das hat Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag noch einmal offiziell bestätigt. «Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben», sagte Virkus in einem vom Verein veröffentlichten Interview.