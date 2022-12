Villis als Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum bestätigt

Fussball: Prominente Gegenkandidaten für Bochums Club-Boss Villis

Beim VfL Bochum gibt es für die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag prominente Herausforderer für das amtierende Präsidium um Vereinsboss Hans-Peter Villis. Der Mannschaftsarzt des Fußball-Bundesligisten, Karl-Heinz Bauer, will mit einer Kandidatengruppe Villis ablösen und die Verantwortung im Club übernehmen. Zur insgesamt fünfköpfigen Gruppe der Herausforderer gehören auch die ehemaligen VfL-Profis Ralf Zumdick und Marcel Maltritz. Die Findungskommission des Vereins hat die Kandidatengruppe nun zur Wahl zugelassen, teilte der Verein am Freitag mit.