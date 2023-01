VfB-Coach Labbadia will in Leipzig «nicht den Bus parken»

Bundesliga: Comeback rückt näher: Sosa trainiert beim VfB individuell

Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel in der Fußball-Bundesliga in diesem Kalenderjahr ist Borna Sosa zurück auf dem Trainingsplatz des abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler Kroatiens trainierte am Dienstag individuell, wie ein Sprecher des Clubs bestätigte. Aufgrund muskulärer Probleme im Adduktorenbereich konnte Sosa nach der Weltmeisterschaft in Katar, bei der er zusammen mit seinen Teamkollegen den dritten Platz belegt hatte, nicht mit dem VfB ins Trainingslager nach Spanien reisen. Stattdessen arbeitete der 24-jährige Außenverteidiger unter anderem in München an seinem Comeback.