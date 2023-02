VfB-Coach Labbadia erwartet «heißen Kampf» auf Schalke

Bundesliga: VfB Stuttgart erwartet «heißen Kampf» auf Schalke

Trainer Bruno Labbadia stellt sich im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf einen großen Kampf ein. Das Duell der zwei abstiegsbedrohten Traditionsclubs sei eines mit «hoher Brisanz», sagte der Coach der Schwaben am Donnerstag. «Wir werden extrem gefordert sein.» Er erwarte eine «riesige Stimmung» und einen «heißen Kampf», so der 57-Jährige. Der VfB liegt vor dem 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Rang 14, die Schalker sind Tabellenletzter.