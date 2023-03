Vertrag verlängert: Hasebe bleibt bei Eintracht Frankfurt

Makoto Hasebe hat in der Bundesliga bisher 368 Spiele absolviert. Auch mit bald 40 Jahren ist noch nicht Schluss. Der Japaner geht bei Eintracht Frankfurt in seine zehnte Saison.

Makoto Hasebe denkt auch mit 39 Jahren noch nicht an die Fußball-Rente. Der Japaner hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert und könnte damit in der kommenden Saison Torwart Uli Stein als ältesten Eintracht-Profi der Geschichte ablösen.

Hasebe erhält bei den Hessen zudem einen Anschlussvertrag nach dem Karriereende bis 2027. «Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf. Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Club Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen», sagte Hasebe bei der Verkündung der Vertragsverlängerung in Tokio.

Hasebe, der schon jetzt zu den zehn ältesten Feldspielern der Bundesliga-Historie gehört, kommt in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 16 Einsätze. Insgesamt bestritt er bisher 279 Pflichtspiele für die Eintracht, mit der er 2018 den DFB-Pokal und 2022 die Europa League gewann. Vor seiner Zeit in Frankfurt spielte er beim 1. FC Nürnberg und VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 deutscher Meister wurde.

«Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert. Wir sind froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat und uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleibt», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. «Mit bald 40 Jahren ist er eine Bundesligagröße und auch über die Landesgrenzen hinaus ein Botschafter für Eintracht Frankfurt und den deutschen Fußball.»